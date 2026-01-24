Zorlu Koşullarda Kurtarma!

BİTLİS'te yoğun kar yağışı, fırtına ve çığ riskine rağmen diyabet hastası 13 yaşındaki çocuk, ekiplerin yoğun çabaları ile köyden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Mutki ilçesi Tolgalı köyünde yaşayan diyabet hastası çocuk rahatsızlanınca yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Yoğun kar yağışı, fırtına ve çığ riskine rağmen harekete geçildi. Bölgeye yönlendirilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen kısa sürede hastaya ulaştı. Hastaneye ulaştırılan çocuk, tedavi altına alındı. Bitlis İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, zorlu hava ve yol şartlarına rağmen yürütülen çalışmalara destek veren Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başta olmak üzere, İl Özel İdaresi ekiplerine, sağlık personeline ve katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.