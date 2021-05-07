Zorlu PSM, ücretsiz konserleriyle evlere konuk oluyor - Son Dakika

Zorlu PSM, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında "tam kapanma" uygulanan günlerde çevrim içi ücretsiz konserleri müzikseverlerle buluşturuyor.

Açıldığı günden bu yana geniş içerik yelpazesiyle nitelikli kültür sanat etkinliklerini sanatseverlerle buluşturmayı amaçlayan Zorlu PSM, renkli dünyasını "#PSMyleKal" içerikleriyle evlere taşıyor.

Salgının başından bu yana 200'den fazla çevrim içi yayında, 36 milyon görüntülenmeye ulaşan "#PSMyleKal" etkinlikleri, tam kapanma döneminde de devam ediyor.

PSM çevrim içi dijital platform konserleri mayıs ve haziran ayları arasında herkes için ücretsiz olacak. PSM'nin çok sevilen YouTube programları ise yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

PSM'nin merakla takip edilen serilerinden "İbrahim Selim ile Bu Gece" ve "Bir Masada Oturduk" programlarının yeni bölümleri ise Zorlu PSM YouTube kanalından izlenebilecek.

PSM Online'da birbirinden renkli konserler

Zorlu PSM'nin 7/24 herkese ulaşabilmek adına hayata geçirdiği yeni dijital platformu PSM Online, #PSMyleKal kapsamında yeni ve özel kayıtlarıyla herkesin erişimine açık olacak.

Sedef Sebüktekin 11 Mayıs ve 11 Haziran'da, Deniz Tekin 12 Mayıs ve 12 Haziran'da, caz sahnelerinin güçlü kadın sesi Selen Beytekin bugün ve 31 Mayıs'ta, "İlkyaz Şarkıları" başlıklı konseri ile sevilen şarkılarını seslendirecek olan Aysun ve Ali Kocatepe 8 Mayıs ve 8 Haziran'da dinleyicileriyle bir araya gelecek.

Türkiye'nin sevilen gezgini Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Star Orkestrası 10 Mayıs ile 10 Haziran'da, usta caz piyanistlerinden Kerem Görsev, kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman'dan oluşan "Kerem Görsev Trio" topluluğuyla bugün ve 31 Mayıs'ta, sevilen sanatçı Yaşar bugün ve 17 Mayıs'ta, "Ozan Musluoğlu Quintet" 7- 31 Mayıs tarihlerinde, İsveçli şarkıcı ve söz yazarı Jay-Jay Johanson 10 ve 17 Mayıs'ta, neo-klasik müziğin İzlandalı süper starı olarak gösterilen Olafur Arnalds ise 19 ve 31 Mayıs'ta müzikseverlerle buluşacak.