Zorlu Tataristan\'da Mukhametshin ile Görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Tataristan ziyareti kapsamında Devlet Konseyi Başkanı Farid Mukhametshin ile Kazan'da bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tataristan ziyaretimiz kapsamında Devlet Konseyi Başkanı ve aynı zamanda Meclis Başkanlığı görevini yürüten Sayın Farid Mukhametshin ile parlamento binasında bir araya geldik. İlişkilerimizi daha da güçlendirecek pek çok başlığı irdeleme fırsatı bulduk. Nazik konukseverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.