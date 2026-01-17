Zorlu: Terör örgütleri lağvedilmelidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu , "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ve kararlılık nettir, terör örgütü bütün unsurlarıyla ve şubeleriyle kendini lağvetmek zorundadır. Bu gerçekleştikten sonra 86 milyon vatandaşımızın huzur ve güveni için, her bir kilometrekaremizde birlik ve beraberliğin her yönüyle sağlamanın iradesine sahibiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Zorlu'nun yanı sıra programa; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile AK Parti Kocaeli milletvekilleri Veysel Tipioğlu ve Cemil Yaman katıldı. Türk Dünyası'nda farkındalığın artırılması ve ülkeler arasında kültürel, ekonomik ve sosyal iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenecek 'Türk Dünyası Buluşmaları'nın ilkinin yarın saat 18.00'da Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini belirten Zorlu, kentte yaşayan vatandaşları programa davet etti.

Zorlu, konuşmasında, "Terörsüz Türkiye hedefimiz büyük bir önem taşımaktadır. Bildiğiniz gibi bir süredir bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışma yürütülüyor ve Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ve kararlılık nettir. Terör örgütü bütün unsurlarıyla ve şubeleriyle kendini lağvetmek zorundadır. Bu gerçekleştikten sonra 86 milyon vatandaşımızın huzur ve güveni için her bir kilometrekaremizde inşallah birlik ve beraberliği her yönüyle sağlamanın iradesine sahibiz. Bunu neden söylüyorum? Şube ve unsurları derken sadece PKK terör örgütü değil, Suriye'de de olmak üzere YPG, SDG'nin de bunun içerisinde yer aldığının özellikle altını çizmek istiyorum. Buradaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Toprak bütünlüğüne sahip bir Suriye bizim için vazgeçilmez. Her parçasıyla Suriye'nin bütünlüğünü önceliyoruz. Biz yakinen Türkmen kardeşlerimizle ilgileniyoruz, bu bizim tarihten gelen bir sorumluluğumuz. İnşallah onların Suriye Türkmen Meclisi başta olmak üzere bütün sivil toplum ağıyla, yakın bir gelecekte birliklerini, bütünlüklerini sağlayacakları, sivil toplum gücüne erişmelerine büyük önem veriyoruz. Bu konuda da gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Yakın bir gelecekte bunu hep birlikte görmüş olacağız" dedi.

'SUYU BULANDIRMAYA ÇALIŞANLAR KARŞIMIZDA DURUYOR'

CHP Lideri Özgür Özel'in Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet ettiğini ifade eden Zorlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Biz bu çabalara doğru yönelmişken, suyu bulandırmaya çalışanlar da karşımızda duruyor. Hatta suyu bulandırmakla kalmayan suyu da vatandaşa getiremeyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Bakıyorsunuz ana muhalefet partisinin lideri, Avrupa'nın başkentlerinde 5 dakika daha konuşmak için ülkesini şikayet ediyor. Bir de bakıyorsunuz daha komik duruma düşüyor. Su üzerinden ciddiyetsiz açıklamalar yapıyor. Sorumluluk, yetki kendilerinde olduğu halde maalesef yönettikleri belediyelerin başarısızlıklarını, başka gerekçelerle örtmeye çalışıyorlar. Yağmur üzerinden yürüttükleri polemik aslında kaçınmak istedikleri, konuşmak istemedikleri başka bir yönetim zafiyetini ortaya koyuyor. Kuraklık, Türkiye'nin her yerinde söz konusu. Bakın Kocaeli'mize, bir su sıkıntısı oldu mu? Başkanımız ve yönetimi bunun gerçekleşeceğini, geleceğini bildiği için ciddi bir risk yönetimiyle hem yeni su kaynakları getirdi hem kayıp-kaçakları önledi. Bildiğim kadarıyla yüzde 22'ye kadar düştü. Kocaeli gibi bir sanayi şehrinde, sanayicinin kullandığı geri dönüşüm suyunu başkanımız 38 oranına getirdi. Vatandaşımıza suyu daha fazla götüren, su kaynaklarını kriz çıkmadan getiren bir anlayışı çok şükür Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirmiş olduk. Burada kuraklık yok muydu? Burada da vardı. Elbette ülkemizin her bir karesinde, her bir vatandaşımızın bu hizmeti almasını arzu ederiz ancak Sayın Özgür Özel'e tavsiyem, bu şaibe iddialarını, beceriksizliklerini, birtakım yalan, gerçek dışı iddialarla daha da komikleştirmesin. Çünkü biz milletimizin kaliteli siyaseti hak ettiğine inanan bir siyasi partiyiz. Bu yönde ülkemizi hep birlikte ilerletelim istiyoruz."