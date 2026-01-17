Zorlu: Terör örgütleri lağvetmelidir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zorlu: Terör örgütleri lağvetmelidir

17.01.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kürşad Zorlu, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı ve birlik çağrısında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ve kararlılık nettir, terör örgütü bütün unsurlarıyla ve şubeleriyle kendini lağvetmek zorundadır. Bu gerçekleştikten sonra 86 milyon vatandaşımızın huzur ve güveni için, her bir kilometrekaremizde birlik ve beraberliğin her yönüyle sağlamanın iradesine sahibiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Zorlu'nun yanı sıra programa; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile AK Parti Kocaeli milletvekilleri Veysel Tipioğlu ve Cemil Yaman katıldı. Türk Dünyası'nda farkındalığın artırılması ve ülkeler arasında kültürel, ekonomik ve sosyal iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenecek 'Türk Dünyası Buluşmaları'nın ilkinin yarın saat 18.00'da Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini belirten Zorlu, kentte yaşayan vatandaşları programa davet etti.

Zorlu, konuşmasında, "Terörsüz Türkiye hedefimiz büyük bir önem taşımaktadır. Bildiğiniz gibi bir süredir bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışma yürütülüyor ve Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ve kararlılık nettir. Terör örgütü bütün unsurlarıyla ve şubeleriyle kendini lağvetmek zorundadır. Bu gerçekleştikten sonra 86 milyon vatandaşımızın huzur ve güveni için her bir kilometrekaremizde inşallah birlik ve beraberliği her yönüyle sağlamanın iradesine sahibiz. Bunu neden söylüyorum? Şube ve unsurları derken sadece PKK terör örgütü değil, Suriye'de de olmak üzere YPG, SDG'nin de bunun içerisinde yer aldığının özellikle altını çizmek istiyorum. Buradaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Toprak bütünlüğüne sahip bir Suriye bizim için vazgeçilmez. Her parçasıyla Suriye'nin bütünlüğünü önceliyoruz. Biz yakinen Türkmen kardeşlerimizle ilgileniyoruz, bu bizim tarihten gelen bir sorumluluğumuz. İnşallah onların Suriye Türkmen Meclisi başta olmak üzere bütün sivil toplum ağıyla, yakın bir gelecekte birliklerini, bütünlüklerini sağlayacakları, sivil toplum gücüne erişmelerine büyük önem veriyoruz. Bu konuda da gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Yakın bir gelecekte bunu hep birlikte görmüş olacağız" dedi.

'SUYU BULANDIRMAYA ÇALIŞANLAR KARŞIMIZDA DURUYOR'

CHP Lideri Özgür Özel'in Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet ettiğini ifade eden Zorlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Biz bu çabalara doğru yönelmişken, suyu bulandırmaya çalışanlar da karşımızda duruyor. Hatta suyu bulandırmakla kalmayan suyu da vatandaşa getiremeyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Bakıyorsunuz ana muhalefet partisinin lideri, Avrupa'nın başkentlerinde 5 dakika daha konuşmak için ülkesini şikayet ediyor. Bir de bakıyorsunuz daha komik duruma düşüyor. Su üzerinden ciddiyetsiz açıklamalar yapıyor. Sorumluluk, yetki kendilerinde olduğu halde maalesef yönettikleri belediyelerin başarısızlıklarını, başka gerekçelerle örtmeye çalışıyorlar. Yağmur üzerinden yürüttükleri polemik aslında kaçınmak istedikleri, konuşmak istemedikleri başka bir yönetim zafiyetini ortaya koyuyor. Kuraklık, Türkiye'nin her yerinde söz konusu. Bakın Kocaeli'mize, bir su sıkıntısı oldu mu? Başkanımız ve yönetimi bunun gerçekleşeceğini, geleceğini bildiği için ciddi bir risk yönetimiyle hem yeni su kaynakları getirdi hem kayıp-kaçakları önledi. Bildiğim kadarıyla yüzde 22'ye kadar düştü. Kocaeli gibi bir sanayi şehrinde, sanayicinin kullandığı geri dönüşüm suyunu başkanımız 38 oranına getirdi. Vatandaşımıza suyu daha fazla götüren, su kaynaklarını kriz çıkmadan getiren bir anlayışı çok şükür Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirmiş olduk. Burada kuraklık yok muydu? Burada da vardı. Elbette ülkemizin her bir karesinde, her bir vatandaşımızın bu hizmeti almasını arzu ederiz ancak Sayın Özgür Özel'e tavsiyem, bu şaibe iddialarını, beceriksizliklerini, birtakım yalan, gerçek dışı iddialarla daha da komikleştirmesin. Çünkü biz milletimizin kaliteli siyaseti hak ettiğine inanan bir siyasi partiyiz. Bu yönde ülkemizi hep birlikte ilerletelim istiyoruz."

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN-Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kürşad Zorlu, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zorlu: Terör örgütleri lağvetmelidir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir anda camiye daldı Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi Kimliği dikkat çekti Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti
Rıza Pehlevi’den İran için çağrı: Ülkeme dö­neceğim, geçiş planım hazır Rıza Pehlevi'den İran için çağrı: Ülkeme dö­neceğim, geçiş planım hazır
Karne almaya giderken kaza yaptı 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti Karne almaya giderken kaza yaptı! 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

18:54
Zorlu Maç Öncesi İlk 11’ler Belli Oldu
Zorlu Maç Öncesi İlk 11'ler Belli Oldu
18:11
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi Arda Güler’in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid
18:01
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor
17:29
3 gol ofsayta takıldı Manchester United derbide City’yi sahadan sildi
3 gol ofsayta takıldı! Manchester United derbide City'yi sahadan sildi
17:05
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Modern zaman vebası“ deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
15:40
Suriye ordusu operasyonu genişletti Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 18:56:44. #7.11#
SON DAKİKA: Zorlu: Terör örgütleri lağvetmelidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.