Zorluklara birlikte göğüs geren engelli çift, koranavirüsü de yendi - Son Dakika

konuştu.'ENGELLİLERİN DAHA FAZLA DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR'Mesut Aykuş, hastalığa yakalandıktan sonra 4 gün boyunca hastanede tedavi gördüğünü ve 10 gün boyunca evde karantina süreci sonrası hastalığı atlattığını belirterek, "9 Eylül 'de hastaneye gittim, semptomları yaşadıktan sonra Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde çok güzel tedavi gördüm 4 gün. Sonra evimde 10 günlük karantinayı yaşadık ve güzel bir şekilde aletlerimizle gerekli tedbirlerimizi alarak karantinamızı devam ettik ve şu an çok şükür iyileştik. Üç aylık bir tedbir süreci devam ediyor. Engellilerin daha çok dikkat etmesi ve bu konuda daha bilinçli olması gerekiyor" dedi.'ÇOK ŞÜKÜR'

Fatma Aykuş da "Eşimle birlikte koronavirüse yakalanmıştık. Ben belirtisiz geçirmiştim, eşim biraz ağır geçirmesine rağmen herhangi bir sıkıntımız olmadı çok şükür. Herkesin daha iyi, daha güzel şekilde tedbirli olmalarını diliyorum. Maske, dezenfektan herkes mümkünse ateş ölçer kullansın" diye konuştu.

- Afyonkarahisar