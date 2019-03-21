"Zuhal Topal İle Sofrada" Çekimleri Gaziantep'te Devam Ediyor!

ANTEPLİ KADINLARDAN KIYASIYA REKABET!

Hafta içi her gün saat 16:30'da FOX izleyicisiyle buluşan programı için Gaziantep yolunu tutan Topal, " Zuhal Topal'la Sofrada"da bu sefer Antepli kadınları yarıştıracak.

Çekimlerine son hız devam edilen ve yakında FOX'ta yayınlanacak olan bölümlerde kadınlar, gastronomide adından bolca söz ettiren Gaziantep'in yöresel yemeklerini, geleneksel lezzetlerini yarışmacılara sunacaklar, izleyicilere birbirinden lezziz tarifler vermiş olacaklar.

ZUHAL TOPAL GAZİANTEP'İN YEREL KIYAFETLERİNE BÜRÜNDÜ!

Sevilen sunucu Topal, Gaziantep'in yöresel kıyafetlerini giymeyi, alışveriş yapmayı, davul çalıp oynamayı ihmal etmedi.

Antepli kayınvalideler ve onların gelinleriyle bir araya gelen yapım ekibi de, çekimler sırasında çok eğlendi, bol bol fotoğraf çekildi.