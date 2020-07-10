Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali, Kovid-19 nedeniyle 2021'e ertelendi - Son Dakika

Karabük'ün Yenice ilçesinde, bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi.

Yenice Belediyesinden yapılan açıklamada, bu yıl 23'üncüsü 8 Ağustos Cumartesi günü yapılacağı duyurulan Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivalinin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında gelecek yıla ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, "Festivalimiz bir yıl sonra halkımıza duyurulacak tarihte, anlaşma yapılan sanatçıların katılımı ile yapılacaktır." ifadesine yer verildi.