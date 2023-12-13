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Müge Anlı'dan Yunus Emre Göçer olayına tepki: Zekanız geri ya da vicdan yoksunusunuz - Son Dakika
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Müge Anlı'dan Yunus Emre Göçer olayına tepki: Zekanız geri ya da vicdan yoksunusunuz

Müge Anlı, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun ölümüne neden olduğu Yunus Emre Göçer'in eşinin programa kabul edilmediği söylentisini yalanlayarak ''Beni kuryelere karşı hedef mi göstermeye çalışıyorsunuz? Bu nasıl bir geri zekalılık? Ya zekanız geri ya da vicdan yoksunusunuz'' dedi.

13.12.2023 - 08:28,  Güncelleme: 10:38
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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, İstanbul'da motokurye Yunus Emre Göçer'e aracıyla çarparak ölümüne neden oldu. Göçer'in ailesinin cinayetin aydınlatılması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurduğu ancak kabul edilmediği ileri sürüldü. Programında aileyi reddettiği iddiasını yalanlayan Müge Anlı, ateş püskürdü.

"FAİL BELLİ, VURAN BELLİ BEN NEYİ ARAŞTIRACAĞIM?"

Hakkındaki iddiaya canlı yayında cevap vererek zehir zemberek ifadeler kullanan Müge Anlı, "Biliyorsunuz bir trafik kazası oldu, ben de haberlerde izledim. Bir motokuryeye araç çarpıyor ve o çarpan kişinin Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bir haber yapmışlar; o aile bana gelmek istemiş, ben kabul etmemişim. Lütfen önce biraz insan olun, vicdanlı olun, ondan sonra haber yapın. Faili belli, vuranı belli, adı belli, sanık belli. Ben burada neyi araştıracağım sorması ayıp? Bu programın anlamı ne? Herkes gündeme gelmeye çalışıyor. Gündeme gelmenin de en kolay yolu ben oldum. Biraz da vicdanlı olun ya. Ben hayatta neden geri durmuşum ya? Ben bir şey yapmak isteyeceğim ve biri beni arayıp 'Yapma' diyecek. Bana diyecek yani... Beni kuryelere karşı hedef mi göstermeye çalışıyorsunuz? Bu nasıl bir geri zekalılık? Ya zekanız geri ya da vicdan yoksunusunuz. Lütfen ya, beni de her şeyde ortaya atmayın. Benim her şeye verilecek cevabım var ama muhatap olmak istemiyorum. Armağan Çağlayan benim bin yıllık dostum ya" dedi.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun ölümüne neden olduğu motokuryenin ailesini kabul etmediği söylenen Müge Anlı ateş püskürdü

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN DESTEK OLMUŞTU

Dün Müge Anlı hakkında çıkan haberlerin ardından destek paylaşımı yapan Armağan Çağlayan "Sevgili arkadaşlar hepiniz Müge Anlı'ya yükleniyorsunuz da, Müge Hanım ne yapacak televizyon programında olayla ilgili ? Zaten fail belli. Tutuklamayan ya da idari karar almayan merciler kişiler belli, sorumlular belli. O programda 'fail' aranıyor, fail zaten belli. Faili belli olan bir olay da neyi seyrettirecek Müge Hanım?" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Avrasya Tüneli Aksaray sapağında meydana gelen kazada Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı araç, motokurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarparak ölümüne sebep olmuştu. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında yurt dışı çıkış yasağı verildi. 2 Aralık'ta yurtdışına çıktığı tespit edilen Muhammed Hassan Şeyh Mahmud hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun ölümüne neden olduğu motokuryenin ailesini kabul etmediği söylenen Müge Anlı ateş püskürdü
Mohammed Hassan Shekh Mohamud
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun ölümüne neden olduğu motokuryenin ailesini kabul etmediği söylenen Müge Anlı ateş püskürdü
Müge Anlı\'dan Yunus Emre Göçer olayına tepki: Zekanız geri ya da vicdan yoksunusunuz
YORUMLAR (2)
  • İSMAİL KILINÇ: İnsanlar FAİL BELLİ OLAY BELLİ Onlarda olayın failin belli olduğunu biliyor sesimiz ol ADAM ELİNİ KOLUNU SALLALAYA SALLAYA gitti SESİSİZ OL DEMEK İSTİYOR!NEYSE zalim dünya zaten garibana ALLAH CC yardım etsin. Yanıtla 31 10
  • Serkan Basar: siz öne muhammed yakutun rabia naz cinayetiyle ilgili size sorduğu soruya cevap verin Yanıtla 57 4

Müge Anlı, Hukuk, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Müge Anlı'dan Yunus Emre Göçer olayına tepki: Zekanız geri ya da vicdan yoksunusunuz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müge Anlı'dan Yunus Emre Göçer olayına tepki: Zekanız geri ya da vicdan yoksunusunuz - Son Dakika
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