Boksta ODTÜ ve Iğdır Üniversitesi sporcuları 3 madalya kazanarak kenti sevindirdi

3-8 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Iğdır Üniversitesi adına ringe çıkan sporcular önemli dereceler elde etti.

Şampiyonada M. Miraç Demirci, +90 kilogram kategorisinde ODTÜ adına mücadele ederek Türkiye şampiyonu oldu. Iğdır Üniversitesi adına yarışan Dilara Karaca 65 kilogramda Türkiye şampiyonluğunu kazanırken, Pınar Elcik ise 60 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin, başarılı sporcuları ve bu başarıda emeği bulunan antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Iğdırlı sporcuların elde ettiği 3 madalya, kentte büyük sevinç ve gurur yaşattı.

Haber: Halit Öztürk