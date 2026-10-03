Iğdır\'da ehliyet sınavında kopya düzeneği ele geçirildi, şüpheli hakkında tahkikat açıldı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sınav güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, 3 Ekim 2026 günü saat 10.30 sıralarında Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen Motorlu Taşıt Sürücü Adayı Sınavı´nda kopya düzeneği kullanılacağı bilgisine ulaşılması üzerine sınav merkezinde operasyon düzenlendi.

Ekipler, A.A. (44) isimli şüpheliyi sınav merkezinde yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, sınavda usulsüzlük amacıyla hazırlandığı tespit edilen 1 kulak içi kulaklık, 1 Wi-Fi cihazı, 1 yaka kamerası ve 1 SIM kart ele geçirildi.

Şüpheli hakkında, 6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun´a muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sınav güvenliğinin sağlanması ve her türlü usulsüzlüğün önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Haber: Halit Öztürk