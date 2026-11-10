Ömer Demirbağ, Iğdır'da 'İnsan Olma Sanatı' söyleşisiyle gençlerle buluştu - Son Dakika
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Ömer Demirbağ, Iğdır'da 'İnsan Olma Sanatı' söyleşisiyle gençlerle buluştu

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Ömer Demirbağ, Iğdır\'da \'İnsan Olma Sanatı\' söyleşisiyle gençlerle buluştu
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Şair ve yazar Ömer Demirbağ, Iğdır'da Aybüke Öğretmen Kız Yurdu Konferans Salonu'nda düzenlenen 'İnsan Olma Sanatı' söyleşisinde katılımcılara hitap etti. Programa Iğdır Üniversitesi Rektörü Ekrem Gürel de katıldı ve gençlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, şair ve yazar Ömer Demirbağ’ın konuşmacı olarak katıldığı “İnsan Olma Sanatı” konulu söyleşi programı gerçekleştirildi.

Aybüke Öğretmen Kız Yurdu Konferans Salonu’nda düzenlenen programa; Iğdır Adalet Komisyonu Başkanı ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Öztürk, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin, akademik ve idari personel, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üniversite yıllarının bireyin kendini keşfettiği, hayatı anlamlandırdığı ve geleceğini şekillendirdiği önemli bir dönem olduğunu belirten Gürel, gençlerin okuyan, düşünen, sorgulayan ve estetik bakış açısına sahip bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini ifade etti.

Ömer Demirbağ’ın edebiyat ve düşünce dünyasına katkılarına da değinen Gürel, Demirbağ’ın eserleri ve insanı merkeze alan yaklaşımıyla düşündüren, ufuk açan bir fikir insanı olduğunu belirterek Iğdır’a teşriflerinden dolayı teşekkür etti.

Şair ve yazar Ömer Demirbağ, “İnsan Olma Sanatı” başlığı altında gerçekleştirdiği söyleşide, hayatın içinden örnekler ve edebî değerlendirmeler eşliğinde katılımcılara hitap etti.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Haber: Halit Öztürk 

Kaynak: Haber Platformu
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