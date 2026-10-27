Sıkışan tır sürücüsü itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı

Sıkışan tır sürücüsü itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarılıp hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tır sürücüsü, araçta sıkışması üzerine itfaiye ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
76 AAK 267 plakalı tırın sürücüsü Uğur Aşkar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma yürüttü.
Yaralı sürücü, bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Halit Öztürk
Kaynak: Haber Platformu
Sizin düşünceleriniz neler ?