İsrail basını: Mücteba Hamaney, ABD ile müzakere edilmesi talimatı verdi
İsrail basını: Mücteba Hamaney, ABD ile müzakere edilmesi talimatı verdi

24.03.2026 10:34
İsrail basını, İran dini lideri Mücteba Hamaney’in ABD ile müzakere edilmesi ve anlaşma sağlanması yönünde talimat verdiğini öne sürdü. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddia İran tarafından doğrulanmazken, gelişme Tahran’da diplomasiye dönüş ihtimali olarak yorumlandı.

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesi, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’in ABD ile müzakere edilmesi ve anlaşmaya varılması yönünde talimat verdiğini öne sürdü. Haberde, İran yönetimi içinde son dönemde artan askeri baskı ve ekonomik zorlukların, diplomatik çözüm arayışlarını yeniden gündeme getirdiği ifade edildi.

İddiaya göre Mücteba Hamaney, özellikle ABD ve İsrail ile yaşanan çatışmaların derinleşmesi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin küresel krize dönüşmesi sonrası daha pragmatik bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini savundu. Bu kapsamda Washington ile doğrudan ya da dolaylı temas kurulmasının önünün açılması gerektiği yönünde görüş bildirdiği ileri sürüldü.

İRAN İÇİNDE DENGE ARAYIŞI İDDİASI

Gazeteye göre İran yönetimi içinde sertlik yanlıları ile diplomasiye açık kanat arasında görüş ayrılıkları yaşanıyor. Mücteba Hamaney’in çıkışı, bu ayrışmada “müzakereci” kanadın güç kazandığı şeklinde yorumlandı. Ancak söz konusu iddialar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmazken, İran’dan resmi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan İran, son haftalarda ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık verirken, bölgedeki ABD üslerini hedef alan misillemeler gerçekleştirdi. Tahran yönetimi bir yandan askeri caydırıcılığı sürdürürken, diğer yandan uluslararası baskının artmasıyla birlikte diplomatik kanalların tamamen kapatılmadığı yönünde mesajlar veriyor.

ENERJİ KRİZİ VE ULUSLARARASI BASKI ETKİLİ

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilim ve petrol sevkiyatındaki aksaklıklar küresel enerji piyasalarını sarsarken, Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok aktör İran ile müzakere çağrısını açık şekilde dile getirdi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de “müzakere masasına dönme zamanı” mesajı vererek diplomatik çözümün önemine dikkat çekmişti.

Bu gelişmeler, İran’ın tamamen askeri bir çizgide ilerlemek yerine kontrollü bir diplomasi kapısını açık tutabileceği yönünde yorumlara neden oldu.

RESMİ DOĞRULAMA YOK

İsrail basınında yer alan söz konusu iddia henüz İranlı yetkililer tarafından doğrulanmadı. Uzmanlar, Mücteba Hamaney’in İran siyasetindeki etkisinin arttığına dikkat çekerken, böyle bir talimatın doğrulanması halinde Tahran’ın dış politikasında önemli bir kırılma yaşanabileceğini belirtiyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1443'ü, yaralı sayısı ise 17 bini aştı.

