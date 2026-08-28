2026\'da 30 Ağustos Pazar

2026 yılı resmi tatil takvimi, çalışanlar ve işverenler tarafından yakından inceleniyor. Yılın en önemli milli birlik günlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hangi güne denk geldiği araştırılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl resmi tatil olarak kabul ediliyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında bu tarihte kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör kuruluşu faaliyetlerine ara veriyor.

2026 takviminde 30 Ağustos tarihi pazar gününe denk geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yasal çerçevesine göre, hafta sonuna rastlayan resmi tatiller için pazartesi gününe sarkan ek bir izin hakkı tanımlanmıyor. Bu durum, 31 Ağustos Pazartesi gününün normal çalışma düzeninde geçeceği anlamına geliyor.

Özel sektör çalışanları, pazar günkü resmi tatilde çalışmaları durumunda ise İş Kanunu çerçevesinde fazla mesai ücreti almaya hak kazanıyor.