30 Bin Okul Bahçe Görevlisi İstihdamı - Son Dakika
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30 Bin Okul Bahçe Görevlisi İstihdamı

30 Bin Okul Bahçe Görevlisi İstihdamı
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Milli Eğitim Bakanlığı, okul güvenliği için 30 bin bahçe görevlisi alacak. En çok kontenjan İstanbul'a.

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların güvenliğini artırmak amacıyla 30 bin okul bahçe görevlisinin istihdam edilmesini planlıyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki şiddet olaylarının ardından gündeme gelen uygulamada illere göre kontenjan dağılımı netleşti. En büyük kontenjan İstanbul'a ayrılırken, kentte 3 bin 13 görevli görev yapacak. İstanbul'u bin 628 kişiyle Ankara, bin 242 kişiyle İzmir takip ediyor. Diğer iller şöyle: Konya 937, Van 812, Şanlıurfa 805, Adana 788, Diyarbakır 776, Gaziantep 775, Bursa 736.

Bahçe görevlileri, İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı yedi basamaklı güvenlik tedbirlerinin ilk aşamalarında görev yapacak. Okul giriş ve çıkışlarını gözetleyecek görevlilerin dedektör ve X-ray cihazlarını kullanması, riskli durumlarda teyakkuzda bulunması ve ilçe karakollarına ihbarda bulunması bekleniyor. Doğrudan müdahale yetkileri bulunmayacak; arama ve gözetleme faaliyetleri yürütecekler.

Başvurular, ikamet edilen mahalledeki okullar için yapılabilecek. 18 yaşını doldurmuş kadın ve erkek Türk vatandaşları başvurabilecek; adli sicil kaydı bulunmama şartı aranacak. Güvenlik soruşturmasını İçişleri Bakanlığı yürütecek. Başvuru takvimi yayımlandıktan sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle İŞKUR e-Şube'ye giriş yapıp 'Toplum Yararına Programlar' menüsünden 'TYP Arama'yı seçecek. İkamet edilen il seçilerek ilanlar görüntülenebilecek; e-Devlet ve ALO 170 de kullanılabilecek.

Görevlilerin okulların açık olduğu yaklaşık 9 ay süreyle çalıştırılması, ücretlerinin ise asgari ücret seviyesinde ödenmesi planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı, Güvenlik, İstanbul, Bahçe, Son Dakika

Son Dakika İşçi 30 Bin Okul Bahçe Görevlisi İstihdamı - Son Dakika

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