Almanya'da Kamyon Şoförü Açığı Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da Kamyon Şoförü Açığı Artıyor

Almanya\'da Kamyon Şoförü Açığı Artıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, 2025'te 120 bin sürücüye ihtiyaç duyacak. Yeni düzenlemeyle Türkçe yeterlilik sınavı yapılacak.

Almanya'da taşımacılık sektöründe ciddi bir sürücü açığı bulunuyor. Alman Federal Karayolu Taşımacılığı, Lojistik ve Atık Yönetimi Birliği (BGL) sözcüsü Engelhardt, 2025 yılı sonunda ülkede 120 binden fazla kamyon şoförüne ihtiyaç olduğunu açıkladı. Sektördeki sürücülerin yaklaşık üçte birinin 55 yaşın üzerinde olduğu, her yıl 30-35 bin sürücünün emekliye ayrıldığı, buna karşılık mesleğe 15-20 bin yeni sürücünün katıldığı belirtiliyor.

Yeni düzenlemeyle dil engelinin azaltılması hedefleniyor. 18 Ağustos'ta yürürlüğe giren uygulama kapsamında profesyonel kamyon ve otobüs sürücülerinin girdiği hızlandırılmış temel yeterlilik sınavı Türkçe, Almanca, Arnavutça, İngilizce, Modern Standart Arapça, Hırvatça, Lehçe, Romence, Rusça ve Ukraynaca yapılabilecek. Ancak bu uygulama, genel teorik ehliyet sınavının Türkçe yapılacağı anlamına gelmiyor; sadece mesleki yeterlilik sınavı için geçerli.

Sınavın Türkçe yapılabilmesi diğer şartları ortadan kaldırmıyor. Adayların yetkili bir kurumdan 140 saatlik eğitim alması ve Sanayi ve Ticaret Odaları (IHK) tarafından yapılan 90 dakikalık teorik sınavı başarması gerekiyor. Düzenleme C sınıfı kamyon, CE sınıfı çekici ve römorklu ağır vasıtalar ile D sınıfı otobüs kullanacak sürücüleri ilgilendiriyor. Türk ehliyeti Almanya'da tek başına yeterli değil; ehliyet dönüşümü, mesleki yeterlilik, çalışma izni ve vize koşullarının da yerine getirilmesi gerekiyor.

Yeni düzenlemenin ardından Türkiye'den başvurularda artış yaşandı. Blue Card Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Özer, sistemlerinde işlemlerin başlamasını bekleyen 3 binden fazla şoför olduğunu ve bir hafta sonunda yaklaşık 200 yeni başvuru aldıklarını söyledi. Ayrıca İstanbul'da Kod 95 mesleki yeterlilik eğitim ve sınav sürecine yönelik bir merkez kurulmasının planlandığı açıklandı.

Almanya'da profesyonel tır şoförlerinin brüt maaşı 2 bin 800 eurodan başlayıp 4 bin 500 euroya kadar çıkabiliyor. Ücretler eyalet, şirket, güzergah, yük, deneyim, gece çalışması ve koşullara göre değişiyor. Brüt maaş ile net maaş arasında da vergi sınıfı, medeni durum ve çocuk sayısına göre fark bulunuyor. 45 yaş üzerindeki yabancı çalışanlar için ek mali güvence şartı uygulanıyor; 2026 için yıllık gelir eşiği 55 bin 770 euro olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi

Almanya, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika İşçi Almanya'da Kamyon Şoförü Açığı Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi
Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Kıyıköy’de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

21:28
Canlı skor: İki maçta da goller üst üste
Canlı skor: İki maçta da goller üst üste
21:12
Fatih Tekke’den istifa açıklaması
Fatih Tekke'den istifa açıklaması
20:50
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
20:25
Trabzonspor taraftarına Diyarbakır’da taşlı saldırı
Trabzonspor taraftarına Diyarbakır'da taşlı saldırı
19:36
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu O artık gerçekten kahraman
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu! O artık gerçekten kahraman
19:19
Marketteki korkunç saldırı kamerada
Marketteki korkunç saldırı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 21:43:34. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya'da Kamyon Şoförü Açığı Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement