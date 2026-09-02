Asgari ücrete 2026\'da yüzde 27,1 zam ama enflasyon farkı 4,7 puanı buldu

Türkiye'de asgari ücretin enflasyon karşısındaki seyri yıllara göre farklılık gösterdi. 2021'de yıl başında yapılan yüzde 21,6'lık zam, yıl sonunda yüzde 36,1'e ulaşan enflasyonun gerisinde kaldı ve çalışanların reel alım gücü kayba uğradı. 2022 ve 2023 yıllarında enflasyonun hızlanmasıyla yıl içinde ara zam uygulamasına gidildi; yılbaşı ve temmuz zamlarının birleşmesiyle kümülatif artış 2022'de yüzde 94,7, 2023'te yüzde 107,3 oldu. Bu dönemlerde resmi enflasyon sırasıyla yüzde 64,3 ve yüzde 64,8 olarak gerçekleşti ve asgari ücretli çift haneli reel kazanç elde etti.

2024'te ara zam uygulaması sona erdi, yılbaşında yapılan yüzde 49,1'lik artış, yüzde 44,4'lük enflasyonun az da olsa üzerinde kaldı. 2025'te ise tablo tersine döndü; yüzde 30'luk zam, yüzde 30,89 olarak gerçekleşen enflasyonun altında kaldı. 2026'nın yılbaşında asgari ücret yüzde 27,1 artırılarak net 28 bin 75 liraya yükseltildi, ancak yıllık TÜFE ilk yarıda yüzde 30'un üzerinde seyretti ve temmuzda yüzde 31,75 oldu. Böylece yıllık enflasyon, ücret artışını yaklaşık 4,7 puan aştı.

Bu durum, yıl içinde ek zam yapılmadığı takdirde asgari ücretlinin satın alma gücünün enflasyon karşısında zayıflamaya devam ettiğini gösteriyor. Özellikle gıda, kira, ulaşım ve enerji gibi temel harcama kalemlerindeki fiyat artışları dikkate alındığında, genel enflasyon ile ücret artışı arasındaki farkın hane bütçelerinde daha fazla hissedilmesi bekleniyor.