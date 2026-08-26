Finansal Baskılar ve İnsan Gücü Eksikliği
Semiha Güneş, iş dünyasındaki yapısal krizi ve istihdam projelerini anlattı.
BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, iş dünyasındaki finansal baskıların yanı sıra nitelikli insan gücü eksikliğinin yapısal bir krize dönüştüğünü vurguladı.
İZKA desteği, Yaşar Üniversitesi ve İŞKUR ortaklığıyla hayata geçirilen 'Turizmde Genç Yeşil Yakalılar İstihdam Projesi' ile gençlerin sürdürülebilir turizm odağında yetiştirilip kalıcı istihdama kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
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