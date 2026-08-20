Genç İşsizlik ve NEET Oranları Artıyor - Son Dakika
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Genç İşsizlik ve NEET Oranları Artıyor

Genç İşsizlik ve NEET Oranları Artıyor
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Semiha Güneş genç işsizlik ve NEET oranlarının artışına dikkat çekti, eğitim ve kariyer önerileri sundu.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, TÜİK'in 'İstatistiklerle Gençlik 2025' raporundaki verilere değinerek 15-24 yaş grubunda genç işsizlik oranının yüzde 15,3'e, ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET) gençlerin oranının ise yüzde 23,3'e ulaştığını belirtti. Güneş, NEET oranının 2023'te yüzde 22,5, 2024'te yüzde 22,9, 2025'te yüzde 22,3 olarak kayıtlara geçtiğini ve bunun yanlış yapılan bir şeyler olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Diplomanın tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Güneş, gençlerin ilk iş deneyimlerini öğrenme süreci olarak görmeleri gerektiğini; kendilerine yeni bir şey öğreten, sorumluluk veren fırsatları değerlendirmelerini önerdi. Yapay zeka, teknoloji ve veri okuryazarlığının yeni dönemde temel yetkinlikler olduğunu, analitik düşünme, iletişim, problem çözme ve ekip çalışmasının belirleyici hale geldiğini söyledi.

Genç istihdamında sorumluluğun yalnızca gençlere ait olmadığını belirten Güneş, şirketlerin nitelikli staj, mentorluk ve genç yetenek programlarını yaygınlaştırması gerektiğini; stajyerlerin gerçek projelerde sorumluluk üstlenmesi ve üniversite-iş dünyası bağının güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Girişimciliğin sadece şirket kurmak anlamına gelmediğini, gençlerin problem gören ve çözüm geliştiren bireyler olması gerektiğini ekledi.

Sanayi ve üretim ekosistemindeki en büyük açığın nitelikli ara eleman olduğuna dikkat çeken Güneş, mesleki eğitimin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Mühendisten daha çok kazanan kalıpçı ve kaynakçı örneklerini vererek, meslek liseleri ve meslek yüksekokullarının niteliğinin yükseltilmesi gerektiğini; gençlerin gelecek planlamasında mesleki eğitimi göz ardı etmemesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

Ekonomi, Güneş, Son Dakika

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