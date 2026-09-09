İmalat sektöründe haziranda 108 bin kişilik istihdam artışıyla iki yıllık gerileme sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmalat sektöründe haziranda 108 bin kişilik istihdam artışıyla iki yıllık gerileme sona erdi

İmalat sektöründe haziranda 108 bin kişilik istihdam artışıyla iki yıllık gerileme sona erdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEPAV'ın SGK verilerine dayandırdığı bültende, imalat sektöründe haziranda 108 bin kişilik aylık istihdam artışı kaydedildiği ve iki yıldır süren yıllık gerilemenin sona erdiği belirtildi.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileriyle İstihdam İzleme Bülteni'nin 166'ncı sayısını yayımladı. Bültene göre imalat sektöründe haziran ayında 108 bin kişilik aylık istihdam artışı gerçekleşti ve sektörde iki yıldır süren yıllık gerileme sona erdi. Bu artışta giyim eşyaları imalatındaki 15 bin 104 kişilik ve tekstil ürünleri imalatındaki 8 bin 216 kişilik yükseliş etkili oldu.

Ancak giyim eşyaları imalatı, yıllık bazda 37 bin 143 kişilik kayıpla istihdamın en fazla azaldığı sektör olmaya devam etti. Sektördeki yıllık daralma yüzde 6,1 olarak hesaplandı. Tekstil ürünleri imalatında 12 bin 683 kişilik, makine ve teçhizat hariç fabrikasyon metal ürünleri imalatında ise 11 bin 102 kişilik düşüş kaydedildi. Haziranda incelenen 88 alt sektörün 23'ünde sigortalı ücretli çalışan sayısı yıllık bazda geriledi.

Yıllık bazda en yüksek istihdam artışı 99 bin 110 kişiyle ikamet amaçlı olan ve olmayan binaların inşaatında görüldü. Bu sektörü 54 bin 239 kişilik artışla binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri izledi. İller bazında sigortalı ücretli çalışan sayısındaki en yüksek yıllık artış 110 bin 838 kişiyle Ankara'da gerçekleşirken, en yüksek yıllık istihdam kaybı 23 bin 75 kişiyle Hatay'da görüldü.

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenen çalışanlar dahil toplam sigortalı çalışan sayısı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 26 milyon 340 bin 445'e ulaştı; yıllık artış 652 bin 570, aylık artış ise 510 bin 483 kişi oldu. Sigortalı ücretli kadın çalışan sayısı yıllık yüzde 2,6 artışla 6 milyon 225 bin 819'a çıkarken, kadınların toplam sigortalı ücretli istihdam içindeki payı yüzde 31,7 olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika İşçi İmalat sektöründe haziranda 108 bin kişilik istihdam artışıyla iki yıllık gerileme sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa... Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa...
Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı
Galatasaray’ın Sporting maçı kadrosu belli oldu Osimhen yok Galatasaray'ın Sporting maçı kadrosu belli oldu! Osimhen yok
Milyonluk vurgunda yeni detaylar Çaldıklarını sevgilisine harcamış Milyonluk vurgunda yeni detaylar! Çaldıklarını sevgilisine harcamış
Adliye çıkışı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti Adliye çıkışı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu

10:23
Filenin Sultanları’nın şampiyonluk ödülü düştü İşte nedeni
Filenin Sultanları'nın şampiyonluk ödülü düştü! İşte nedeni
10:03
Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde 15 yıl sonra mezarı açılacak
Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde 15 yıl sonra mezarı açılacak
10:01
Okan Buruk ve İsmail Kartal’ın Şampiyonlar Ligi pozları olay oldu
Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın Şampiyonlar Ligi pozları olay oldu
09:48
Bir il bu skandalı konuşuyor İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Bir il bu skandalı konuşuyor! İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
09:33
Funda Bakış’ı öldüren 21 yaşındaki Zehra’dan skandal savunma
Funda Bakış’ı öldüren 21 yaşındaki Zehra'dan skandal savunma
08:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 10:30:45. #7.12#
SON DAKİKA: İmalat sektöründe haziranda 108 bin kişilik istihdam artışıyla iki yıllık gerileme sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement