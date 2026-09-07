İŞKUR, DABİS'in mobil erişimini açtı; 3.5 milyon genç tercihinde iş bulma verilerini görecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İŞKUR, DABİS'in mobil erişimini açtı; 3.5 milyon genç tercihinde iş bulma verilerini görecek

İŞKUR, DABİS\'in mobil erişimini açtı; 3.5 milyon genç tercihinde iş bulma verilerini görecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İŞKUR, DABİS'i mobil uygulamasına taşıdı. Öğrenci, veli ve mezunlar artık meslek ve bölümlerin istihdam oranı, ilk iş bulma süresi ve ücret dağılımı gibi göstergeleri inceleyebilecek. LGS ve YKS'ye giren yaklaşık 3.5 milyon genci doğrudan ilgilendiren sistem, eğitim ile işgücü piyasası arasında sağlıklı karar verme imkânı sunuyor.

Türkiye'de milyonlarca genç için tercih dönemi, yalnızca okul veya bölüm seçme süreci değil; mesleki gelecek, çalışma hayatına geçiş süresi, gelir düzeyi ve yaşanacak şehir gibi uzun vadeli sonuçları olan bir süreç. Tercihler çoğu zaman sınav puanları, başarı sıralamaları, çevreden edinilen bilgiler ve yerleşik kabuller üzerinden yapılıyor. Gençlerin yalnızca hangi bölümü kazanabileceklerini değil, mezun olduklarında nasıl bir çalışma hayatının onları beklediğini de görmesi gerekiyor. İŞKUR, DABİS'i mobil uygulaması üzerinden öğrenci, veli ve mezunların doğrudan erişimine açarak bu ihtiyaca güçlü bir karşılık verdi. LGS'ye giren yaklaşık 1 milyon ve YKS'ye giren yaklaşık 2.5 milyon genç dikkate alındığında hizmet, doğrudan veya dolaylı olarak 3.5 milyon genci ve ailesini ilgilendiriyor.

Popüler bir bölümün mezunlarının kolay iş bulacağı anlamına gelmeyebileceği gibi adı az bilinen bir programın güçlü istihdam olanakları olabilir. DABİS kullanıcılara mesleki alanlar ile ön lisans ve lisans programlarını istihdam oranı, ilk iş bulma süresi, ücret dağılımı, çalışılan işyeri sayısı, işte kalma süresi, girişimcilik oranı, girişimlerin yaşam süresi, akademide çalışma oranı ve sektör dağılımı gibi çok sayıda göstergeyle inceleme imkanı veriyor. Mesleki alan tercihi için 14, üniversite bölümü için 15 ayrı gösterge sunulması, DABİS'in basit bir tanıtım uygulaması olmadığını; eğitim ile istihdam arasındaki ilişkiyi görünür kılan kapsamlı bir kariyer bilgi altyapısı olduğunu ortaya koyuyor. Gençler, tercih etmeyi düşündükleri bölümlerin mezunlarının ne kadar sürede iş bulduğunu, hangi sektörlerde çalıştığını, kariyerleri boyunca kaç işyeri değiştirdiğini ve girişimciliğe ne ölçüde yöneldiğini görebiliyor.

Sistemdeki göstergeler; Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulundan alınan mezuniyet bilgileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2010-2024 dönemine ilişkin anonimleştirilmiş çalışma verilerinin metodolojik kurallar çerçevesinde eşleştirilmesiyle oluşturuldu. Bu da kamu kurumlarının büyük veri kapasitesinin vatandaş odaklı bir hizmete nasıl dönüştürülebileceğini gösteriyor. İŞKUR'un geleneksel algısı iş arayanlarla işverenleri buluşturmak olsa da kurum; mesleki yönlendirme, beceri geliştirme, işgücü piyasası araştırmaları, aktif işgücü programları, gençlerin çalışma hayatına hazırlanması ve dijital kariyer danışmanlığı gibi alanlarda üstlendiği rollerle öne çıkıyor. DABİS'in İŞKUR Mobil'e taşınması bu kurumsal dönüşümün güçlü bir göstergesi olurken, dijital erişim yüz yüze danışmanlığın yerini almıyor; iş ve meslek danışmanları tercih döneminde öğrenci ve velilere bireysel danışmanlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Hiçbir veri sistemi, bir gencin hangi mesleği seçmesi gerektiğine tek başına karar veremez. Ücret ve istihdam oranı doğru tercihin yegane ölçütü değildir; bireyin ilgisi, yeteneği, kişiliği, değerleri ve yaşam beklentileri de karar sürecinde merkezi öneme sahiptir. DABİS, geçmiş dönem mezunlarının deneyimlerinden hareketle muhtemel çalışma hayatı görünümünü ortaya koyuyor ve gençlerin kişisel beklentileri ile işgücü piyasasının gerçekleri arasında daha sağlıklı bir bağ kurmasına yardımcı oluyor. Eğitim ile istihdam arasındaki uyumsuzluk yalnızca bireysel hayal kırıklığı yaratmıyor; uzayan iş arama süreleri, becerilerin kullanılamaması, alan dışı çalışma ve genç işsizliği ülkenin insan kaynağı kapasitesini zayıflatıyor. Bu nedenle kariyer rehberliğinin güçlendirilmesi eğitim, istihdam ve kalkınma politikası olarak değerlendiriliyor. DABİS'in 2025 yılında İŞKUR'a devredilmesinin ardından geliştirilerek toplumun doğrudan erişimine açılması bu anlamda önemli. Tercih dönemi sona erse de İŞKUR'un gençlere sunduğu kariyer rehberliği devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

İŞKUR, YKS, LGS, Son Dakika

Son Dakika İşçi İŞKUR, DABİS'in mobil erişimini açtı; 3.5 milyon genç tercihinde iş bulma verilerini görecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öksürük ve yutkunamama şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi Öksürük ve yutkunamama şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi
DEM Parti’nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz
Denizde gelen acı son Kalp krizi geçiren 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi Denizde gelen acı son! Kalp krizi geçiren 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Bakan Şimşek ’kamuda tasarruf’ raporunu açıkladı: Tam 484 milyar lira tasarruf Bakan Şimşek 'kamuda tasarruf' raporunu açıkladı: Tam 484 milyar lira tasarruf
İran’dan ABD’ye peş peşe saldırılar Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu
KKTC Başbakanı Üstel: Bizzat İstanbul’a gidip raporu alacağım KKTC Başbakanı Üstel: Bizzat İstanbul'a gidip raporu alacağım

13:57
Fenerbahçe’de derbi sonrası acil zirve Aziz Yıldırım düğmeye bastı
Fenerbahçe'de derbi sonrası acil zirve! Aziz Yıldırım düğmeye bastı
13:54
Serhat Kılıç’ın cenazesinde yürek burkan anlar Şoray Uzun kahroldu
Serhat Kılıç’ın cenazesinde yürek burkan anlar! Şoray Uzun kahroldu
13:26
El kadar çocukları sıraya dizip tek tek yumrukladı Yorumu size bırakıyoruz
El kadar çocukları sıraya dizip tek tek yumrukladı! Yorumu size bırakıyoruz
12:53
Ahbap deposunda pes dedirten manzara 895 çadır, 600 yatak, 102 elektrikli bisiklet...
Ahbap deposunda pes dedirten manzara! 895 çadır, 600 yatak, 102 elektrikli bisiklet...
12:44
Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hoşuna gidecek talimat
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat
12:14
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 14:05:26. #7.13#
SON DAKİKA: İŞKUR, DABİS'in mobil erişimini açtı; 3.5 milyon genç tercihinde iş bulma verilerini görecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement