İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları Başladı - Son Dakika
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İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları Başladı

İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları Başladı
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İŞKUR Gençlik Programı'na başvurular üniversitelere göre farklı tarihlerde yapılacak.

Yeni dönem için İŞKUR Gençlik Programı başvuruları, tüm üniversiteleri kapsayan merkezi bir takvimle açıklanmadı. Başvurular üniversitelerin kontenjan ve ilanlarına göre farklı tarihlerde yapılıyor; öğrencilerin İŞKUR Gençlik Platformu, e-Şube ve üniversite duyurularını izlemesi gerekiyor.

Kampüs içi ve dönemsel programların başvuruları genellikle akademik takvimin başında, özellikle Ekim-Kasım döneminde veya yıl içinde proje bazında duyuruluyor. Güncel ilanlar için İŞKUR Gençlik Platformu ve e-Şube sistemi takip edilebilir.

Programdan devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimindeki aktif öğrenciler yararlanabiliyor. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri bu programdan faydalanamıyor.

Başvuru için aranan şartlar şunlar: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kuruma kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, program talep tarihinden önceki bir yıl içinde ve programın başlayacağı tarihe kadar yüklenici veya bağlı/ilgili/ilişkili/yan kuruluşlarının çalışanı olmamak, başvurudan önceki bir ayda 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi kapsamında sigortalı bildirilmemiş olmak, başvuru tarihinde 5510 sayılı Kanunun 5. maddesi kapsamında sigortalı olmamak, hane gelir şartını sağlamak, İŞKUR'un aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarından yararlanıcı olmamak ve yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim/uzaktan öğretim öğrencisi olmamak, kaydı dondurmamış veya pasif durumda olmamak) gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Gençlik, İŞKUR, Son Dakika

Son Dakika İşçi İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları Başladı - Son Dakika

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