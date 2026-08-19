İşsizlik Ödeneği Başvuru Süresi - Son Dakika
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İşsizlik Ödeneği Başvuru Süresi

İşsizlik Ödeneği Başvuru Süresi
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İşsizlik ödeneği için 30 günlük başvuru süresi kritik; gecikme hak kaybı oluşturabilir.

İşini kaybeden çalışanlar için önemli bir gelir desteği sağlayan işsizlik ödeneğinde başvuru süresi büyük önem taşıyor. İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre, iş akdi sona eren çalışanın sözleşmenin bittiği günü izleyen tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR'a başvurması gerekiyor. Başvuru doğrudan veya elektronik ortamdan yapılabiliyor; ancak vekalet yoluyla avukat ya da başka bir kişi aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmiyor.

30 günlük sürenin mücbir neden olmaksızın aşılması halinde, gecikilen süre kadar işsizlik ödeneği hakkı kesiliyor. Örneğin 300 gün maaş hakkı olan bir çalışan, işten ayrıldıktan 45 gün sonra başvurursa ve geçerli mazereti yoksa 15 günlük hak kaybı yaşıyor ve toplam ödeme süresi 285 güne iniyor.

Sürenin son gününün resmi tatile denk gelmesi durumunda başvuru, tatili izleyen ilk iş gününün sonuna kadar uzatılıyor. Ayrıca İŞKUR'un mücbir sebep saydığı bazı durumlarda gecikme hak kaybı oluşturmuyor. Yakınların vefatı, raporla belgelenen hastalık, deprem, sel, yangın gibi doğal afetler ve ulaşımın imkansız olması bu kapsamda değerlendiriliyor.

Askerlik, gözaltı veya tutukluluk, karantina ve işe iade davası süreçleri de başvuru süresinin hesaplanmasında dikkate alınıyor. Bu nedenle iş sözleşmesi sona eren çalışanların 30 günü beklemeden başvuru yapması, hak kaybı riskini ortadan kaldırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Ekonomi, Son Dakika

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