İşsizlik Oranları Yükseliyor - Son Dakika
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İşsizlik Oranları Yükseliyor

İşsizlik Oranları Yükseliyor
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DİSK-AR raporuna göre geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 30,6'ya ulaşarak endişe veriyor.

DİSK-AR, Temmuz 2026 Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına dayanan İşsizliğin Görünüm Raporu'nu yayımladı. TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,1, DİSK-AR'ın hesapladığı geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 30,6 oldu. Dar ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki puan farkı 22,5 olarak gerçekleşti.

Rapora göre geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 40,4; 5 milyon kişi haftalık 40 saatten az çalışıp daha fazla çalışmak istiyor, 5 milyon kişi ise çalışmak istemesine rağmen iş bulamıyor. Resmi işsizlerin yüzde 83'ü işsizlik ödeneğinden yoksun.

TÜİK'e göre dar tanımlı işsiz sayısı Temmuz 2026'da 2 milyon 860 bin, DİSK-AR'ın geniş tanımlı işsiz sayısı 12 milyon 305 bin oldu. Temmuz 2024'te dar tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 200 bin, geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyon 903 bin iken Temmuz 2025'te dar tanımlı işsiz 2 milyon 854 bin, geniş tanımlı işsiz 12 milyon 328 bin olarak kaydedildi. Geniş tanımlı işsiz sayısındaki iki yıllık artış 1 milyon 402 bin oldu.

Dar tanımlı işsizlik oranı Temmuz 2024'te yüzde 9 iken Temmuz 2025 ve Temmuz 2026'da yüzde 8,1 olarak açıklandı. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise Temmuz 2024'te yüzde 27,5 iken Temmuz 2026'da yüzde 30,6'ya yükseldi. Böylece dar tanımlı işsizlik gerilerken geniş tanımlı işsizlik tırmanışını sürdürdü.

Kaynak: Haber Merkezi

Ekonomi, Son Dakika

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