İstihdam Koruma Destek Programı'nda referans dönemi değişti, firmaların kredi maliyeti yüzde 25'e kadar düşecek
İstihdam Koruma Destek Programı'nda referans dönemi değişikliği yapıldı. Kasım-Aralık 2025 yerine dönemsel ortalama esası getirilirken, ocak-haziran döneminde istihdamını koruyan firmalar destekten yararlanabilecek. İkinci yarıda da istihdamını koruyan işletmelerin sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman maliyeti yüzde 25'e kadar düşecek.
İstihdam Koruma Destek Programı'nda referans dönemi değişikliğine gidildi. Kasım- Aralık 2025 dönemi yerine "dönemsel ortalama" esası getirildi.
Ocak-haziran döneminde istihdamını koruyan firmalar destekten yararlanabilecek. İkinci yarıda da istihdamı koruyanların sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman maliyeti yüzde 25'e kadar düşecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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