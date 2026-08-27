Kıdem Tazminatı Almanın Şartları
Emeklilik veya iş akdi sonu dışında kıdem tazminatı alma koşulları inceleniyor.
Yıllarca çalışanlar, emeklerinin karşılığında her yıl brüt maaşlarına göre kıdem tazminatı biriktirir. Bu tazminatı alabilmek için genellikle emeklilik zamanının gelmesi ya da işverenin iş akdine son vermesi gerekir.
Peki bu koşullar olmadan, emekli olmadan kıdem tazminatı almak mümkün müdür? Merak edilen şartlar ve detaylar.
Kaynak: Haber Merkezi
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