KUZKA 4 Uzman Personel Alımı Yapacak - Son Dakika
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KUZKA 4 Uzman Personel Alımı Yapacak

KUZKA 4 Uzman Personel Alımı Yapacak
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonundaki Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 4 uzman personel alımı yapacak. Başvurular 20 Ağustos-4 Eylül 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden alınacak. Adaylar, KPSS ve yabancı dil puanlarıyla değerlendirilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), bölgesel kalkınma çalışmalarını güçlendirmek amacıyla 4 uzman personel alımı yapacak. Ajans, yenilikçi bakış açısına sahip, analitik düşünme becerisi gelişmiş, kamu hizmeti bilinciyle hareket eden ve bölgenin ekonomik, sosyal ve mekansal kalkınmasına katkı sunmayı hedefleyen adayları kadrosuna dahil edecek.

Başvurular 20 Ağustos 2026 tarihinde başlayıp 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar, e-Devlet üzerinden 'Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım' hizmeti veya Kariyer Kapısı Platformu aracılığıyla elektronik ortamda başvuru yapabilecek. Alım kapsamında işletme, iktisat, maliye, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası işletme yönetimi, istatistik, istatistik ve bilgisayar bilimleri ile ekonometri bölümlerinden mezun 3 uzman personel, Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun 1 uzman personel istihdam edilecek.

Sözlü sınava çağrılacak adaylar; KPSS ve yabancı dil puanlarının yanı sıra yüksek lisans, doktora ve ikinci yabancı dil gibi akademik yeterlilikler dikkate alınarak belirlenecek. Ayrıca adaylarda; kamu ihale süreçleri, yatırım teşvikleri, Avrupa Birliği mali destek mekanizmaları, bölgesel kalkınma, fizibilite çalışmaları, yatırım ortamı, çevresel etki değerlendirmesi, mali analiz, uluslararası fonlar ve yatırım tanıtımı gibi konularda bilgi ve deneyim sahibi olmaları dikkate alınacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından sınava katılmaya hak kazanan adaylar 11 Eylül 2026 tarihinde duyurulacak. Sözlü sınav tarihi daha sonra Ajansın internet sitesinden açıklanacak. Sınavda başarılı olan adaylar, Ajansın ihtiyaçları doğrultusunda Kastamonu, Çankırı veya Sinop'ta görevlendirilebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Ağustos, Eylül, Son Dakika

Son Dakika İşçi KUZKA 4 Uzman Personel Alımı Yapacak - Son Dakika

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