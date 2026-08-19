Maden İşçileri Eylemde 9. Gün - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maden İşçileri Eylemde 9. Gün

Maden İşçileri Eylemde 9. Gün
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maden işçileri alacakları için Ankara'da 9 gündür eylemde, polis ablukasında tazminat talep ediyor.

Maden işçilerinin ücret, tazminat ve diğer işçilik alacakları için Ankara'da sürdürdüğü eylem 9. gününde devam ediyor. Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın öncülüğünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde toplanan işçiler, polis ablukası altında alacakları tamamen ödenmeden eylemi bitirmeyeceklerini açıkladı. Bakanlıktan yeniden randevu talep edeceklerini duyuran madenciler, "Ölmek var, dönmek yok" sloganları attı.

Sendika yönetim kurulu üyesi Volkan Çetin, bazı işçilere kısmi ödeme yapılarak direnişin kırılmak istendiğini söyledi. "Son kuruşu alana kadar bu eylemi bırakmayacağız" diyen Çetin, artık sonuç istediklerini ifade etti. Bir Doruk Madencilik işçisi de sabırlı olduklarını vurgulayarak, Bakanlığın mutabakatın garantörü olduğunu ve sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Önceki günkü eyleme polis müdahale etmiş, sendika genel başkanı Gökay Çakır ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki isimlerin nezarethanede tutulduğu bildirildi. Eylemin nedeni ise Doruk Madencilik işçilerinin ödenmeyen alacakları. İşçiler haziranda maaş ve kıdem tazminatlarını direnişle aldıklarını, ancak ücretsiz izin ve diğer tazminat alacaklarının hala ödenmediğini belirtiyor.

Sendika temsilcileri işveren Sabahattin Yıldız'la görüşmüş, Yıldız tüm alacakların iki hafta içinde ödeneceğini söylemişti. Sendika ise ödeme yapılana kadar Ankara'dan ayrılmayacaklarını açıkladı. Daha önceki eylemlerde 80'den fazla maden işçisi gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. Ankara Valiliği de bu süreçte 15 gün eylem yasağı ilan etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Ankara, Polis, Maden, Son Dakika

Son Dakika İşçi Maden İşçileri Eylemde 9. Gün - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Necati Ateş “Net bilgidir“ diyerek Galatasaray’ın bomba transferini açıkladı Necati Ateş "Net bilgidir" diyerek Galatasaray'ın bomba transferini açıkladı
Trump rahat durmuyor Paylaştığı haritaya bakın Trump rahat durmuyor! Paylaştığı haritaya bakın
Şeyma Subaşı’na kızından olay benzetme: Prenses Diana’ya benziyorsun Şeyma Subaşı'na kızından olay benzetme: Prenses Diana'ya benziyorsun
Muhittin Böcek’e yeni iddianame: 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi Muhittin Böcek'e yeni iddianame: 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi
Güllü’nün ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi: Kızına ağırlaştırılmış müebbet talebi Güllü'nün ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi: Kızına ağırlaştırılmış müebbet talebi
Dursun Özbek, yeni transferini ’’Aldık’’ diyerek duyurdu Dursun Özbek, yeni transferini ''Aldık'' diyerek duyurdu

11:42
Real Madrid’de Mbappe krizi Tepkiler çığ gibi
Real Madrid'de Mbappe krizi! Tepkiler çığ gibi
11:41
Bir il bu olayı konuşuyor 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
11:36
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor “Emanetçi üye” oyunu
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu
11:15
Kulüp başkanı çıldırdı Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
Kulüp başkanı çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
11:00
Kuytulcular’a ait sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine erişim engeli getirildi
Kuytulcular'a ait sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine erişim engeli getirildi
10:55
İlçede bir ilki gerçekleştirdi, geliri 10 kat arttı Paraya para demiyor
İlçede bir ilki gerçekleştirdi, geliri 10 kat arttı! Paraya para demiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 11:49:46. #7.12#
SON DAKİKA: Maden İşçileri Eylemde 9. Gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.