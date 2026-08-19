Mobbinge Uğrayan Çalışan, Tazminat Talebinde Bulundu

Bir şirkette yaklaşık üç yıldır yönetici olarak görev yapan bir çalışan, son bir yıldır mobbinge uğradığını ve primlerinin düşürüldüğünü öne sürerek işverene sitem dolu bir e-posta gönderdi. E-postada manen yıprandığını ve yorulduğunu belirten çalışanın bu ifadeleri, işveren tarafından iş sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği şeklinde yorumlandı ve çalışan tazminatsız olarak işten çıkarıldı.

Çalışan, e-postayı istifa amacıyla göndermediğini, yalnızca çalışma koşullarından duyduğu rahatsızlığı ve sitemini dile getirmek istediğini savunarak kıdem ve ihbar tazminatı talebiyle dava açtı. Yerel mahkeme, çalışanın beyanlarını sitem niteliğinde görerek işçiyi haklı buldu ve tazminatların ödenmesine karar verdi.

İşverenin temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, yerel mahkemenin kararına katılmadı. Yüksek Mahkeme, e-postadaki ifadelerin işçinin sözleşmeyi kendi iradesiyle feshettiğini gösteren beyanlar olduğunu ve bu feshin haklı nedenle fesih kapsamına girmediğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerini reddetti. Karar, çalışanların işverenleriyle yazılı iletişiminde kullandıkları ifadelerin hukuki sonuçları açısından dikkat çekici bir örnek oldu.