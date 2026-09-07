Rekabet Kurumu, otomotiv yan sanayisinde 37 teşebbüs ve 2 birliğe soruşturma açtı

Rekabet Kurumu, otomotiv yan sanayi sektöründe iş gücü piyasasına yönelik rekabet ihlalleri iddiasıyla soruşturma açtı. Kurumun açıklamasına göre, TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve üyelerinin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında 37 teşebbüs ve 2 teşebbüs birliği yer alıyor.

Önaraştırmada, firmaların TOSB ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) bünyesindeki toplantılar ve iletişim kanalları aracılığıyla birbirlerinden çalışan istihdam etmemeye yönelik centilmenlik anlaşmaları yaptıkları ve çalışan ücretleri ile çalışma koşullarına ilişkin rekabete hassas bilgileri paylaştıkları belirlendi.

Rekabet Kurulu, 13 Ağustos 2026 tarihli ve 26-29/831-M sayılı kararla soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturmada A Raymond, Aisin, Autoliv, Beyçelik Gestamp, Coşkunöz, Denso, Farplas, Parsan, Tırsan, Toyota Boshoku, Toyotetsu ve ZF Sachs'ın aralarında bulunduğu 37 teşebbüs ile TAYSAD ve TOSB yer alıyor.

Soruşturma, bu firmaların iş gücü piyasasında rekabeti kısıtlayıcı anlaşma ve uyumlu eylemler içinde olup olmadığını tespit etmeyi amaçlıyor. İhlal tespit edilirse idari para cezası uygulanabileceği belirtildi.