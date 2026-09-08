Sakarya\'da inşaat işçileri alacakları için çatıda eylem yaptı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının inşaatında çalışan işçiler, konkordato sürecindeki ana yüklenici Ilgazlar İnşaat'tan alacaklarını alamadıkları için eylemlerine devam ediyor. Bu sabah inşaatın çatısına çıkan işçiler, metrelerce yükseklikte haklarını talep etti. Daha önce Demokrasi Meydanı'nda ve şantiyede eylem yapan işçiler, maaşlarının aylardır ödenmediğini belirtiyor.

Taşeron firma Sertmak bünyesinde çalışan işçiler, alacaklarını ana yüklenici Ilgazlar İnşaat'tan istiyor. Şirket sahibi İsmail Ilgaz'ın "Borç bize ait değil" açıklaması tansiyonu yükseltirken, işçiler ana yüklenicinin sorumluluktan kaçamayacağını savunuyor. İşçiler, "Biz alın terimizi orada döktük. İşçinin alacağı ödenmeden hak ediş yapılmamalı" diyor.

Süreci izleyen Patronların Ensesindeyiz Platformu, işçilerin mücadelesine destek vererek ihaleyi veren Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıda bulundu. Platform, işçilerin ücret ve alacaklarının ödenmesi için sorumluluk alınmasını istedi. İşçiler haklarını alana kadar eylemi bırakmayacaklarını söylerken, inşaatın sorununun nasıl çözüleceği merak konusu.