SGK verilerine göre haziranda tekstil ve hazır giyimde istihdam 858 bine çıktı

Tekstil ve hazır giyim sektörlerinde haziran ayında istihdam, bir önceki aya göre 21 bin 151 kişi artarak 858 bin 774'e yükseldi. SGK verilerine göre tekstilde çalışan sayısı mayısta 343 bin 625 iken haziranda 7 bin 480 kişi artışla 351 bin 105'e, hazır giyimde ise 493 bin 998'den 13 bin 671 kişilik artışla 507 bin 669'a çıktı. Sektörlerdeki toplam şirket sayısı da 229 artarak 53 bin 553 oldu. Bu yükselişle birlikte yılın ilk aylarında yaşanan istihdam kaybı telafi edilirken, 2025 sonundaki 845 bin 904 kişilik seviyenin 12 bin 870 kişi üzerine çıkıldı.

Sektör temsilcileri, hazirandaki istihdam artışını siparişlerdeki canlanmadan çok devreye alınan desteklere bağlıyor. İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde istihdamını koruyan işletmelere her 30 prim günü için aylık 3 bin 500 TL destek sağlanıyor. Ayrıca 250 çalışan sınırının kaldırılması ve istihdamın korunması şartıyla 250 milyar TL'lik kredi paketi devreye alındı. TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat, desteklerin istihdam kararlarında önemli rol oynadığını belirterek, yıl başındaki uygulamada firmaların istihdam seviyelerini yukarı çekmeye çalışmış olabileceğini söyledi.