Sosyal-İş, A101 Genel Müdürlüğü önünde örgütlenme kampanyası başlattı

DİSK'e bağlı Sosyal-İş Sendikası, A101 işçilerinin haklarını gündeme taşımak ve örgütlenme kampanyası başlatmak için bugün A101 Genel Müdürlüğü önünde eylem düzenledi.

Eylemin basın açıklamasına DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri Ali Çeltek, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ile HDK, TİP, TOP ve EHP temsilcileri katıldı.