Sosyal-İş, A101 Genel Müdürlüğü önünde örgütlenme kampanyası başlattı

Sosyal-İş, A101 Genel Müdürlüğü önünde örgütlenme kampanyası başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DİSK'e bağlı Sosyal-İş Sendikası, A101 işçilerinin haklarını gündeme taşımak ve örgütlenme kampanyası başlatmak için bugün A101 Genel Müdürlüğü önünde eylem düzenledi. Eylemin basın açıklamasına DİSK yöneticileri, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ile HDK, TİP, TOP ve EHP temsilcileri katıldı.
DİSK'e bağlı Sosyal-İş Sendikası, A101 işçilerinin haklarını gündeme taşımak ve örgütlenme kampanyası başlatmak için bugün A101 Genel Müdürlüğü önünde eylem düzenledi.
Eylemin basın açıklamasına DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri Ali Çeltek, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ile HDK, TİP, TOP ve EHP temsilcileri katıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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