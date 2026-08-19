Temmuz Enflasyonu ve 2027 Maaş Düzenlemeleri

TÜİK verilerine göre TÜFE temmuzda aylık yüzde 1,78, yıllık yüzde 31,75 arttı. Bu veriyle birlikte gözler 2027 Ocak ayında yapılacak maaş düzenlemelerine çevrildi.

SGK Uzmanı İsa Karakaş, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28'e yükselttiğini hatırlatarak kendi tahmininin yüzde 29,5 olduğunu belirtti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ocakta en az yüzde 8,5, en fazla yüzde 10 ila 10,5 zam gelebileceğini söyledi. Memur ve memur emeklileri için ise enflasyon farkı nedeniyle bu oranın yüzde 6,5 ila 8 arasında olacağını ifade etti.

Karakaş, '2026'da emekli olmazsanız zarar edersiniz' iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, acele karar verilmemesi uyarısında bulundu. Enflasyonun yüzde 32 ve üzeri gelmesi halinde 2027'de emekli olmanın daha avantajlı olabileceğini söyledi.