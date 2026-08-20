Türkiye'de İşgücü Piyasası 2026'da Toparlandı - Son Dakika
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Türkiye'de İşgücü Piyasası 2026'da Toparlandı

Türkiye\'de İşgücü Piyasası 2026\'da Toparlandı
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BETAM'a göre Türkiye'de işsizlik oranı 7,9'a geriledi, istihdam ise 155 bin kişi arttı.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) değerlendirmesine göre, Türkiye'de işgücü piyasası 2026'nın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre toparlandı. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bine yükseldi. İşsiz sayısı 84 bin azalırken işsizlik oranı yüzde 8,2'den yüzde 7,9'a geriledi. BETAM, bu çeyrekteki düşüşün istihdam artışından da kaynaklandığını belirtti.

Yıllık bazda ise tablo farklılaştı. 2025'in ikinci çeyreğine göre istihdam neredeyse değişmezken, işsiz sayısı 233 bin azaldı; buna bağlı olarak işgücü de yıllık bazda 233 bin kişi daraldı. BETAM, son altı çeyrekte işgücündeki ortalama yıllık azalışın yaklaşık 218 bin kişi (yüzde 0,6) olduğunu, işsizlikteki yıllık gerilemenin büyük ölçüde istihdam artışından değil işgücünden çıkışlardan kaynaklandığını kaydetti.

Sektörel verilere göre yıllık bazda tarım istihdamı yüzde 1,7, sanayi istihdamı yüzde 3,1 geriledi. İnşaat istihdamında uzun süredir ilk kez yüzde 0,1 düşüş görülürken, hizmetlerde istihdam yüzde 1,5 arttı. Mevsim etkilerinden arındırılmış genç işsizlik oranı ikinci çeyrekte 1 puan azalarak yüzde 13,9'a geriledi. Genç kadınlarda işsizlik yüzde 19,3, genç erkeklerde yüzde 11 oldu.

Bütünleşik işsizlik oranı ikinci çeyrekte yüzde 20 olarak gerçekleşti; kadınlarda yüzde 29,9, erkeklerde yüzde 14,1 oldu. Kadın ve erkek farkı geçen yılki 16 puandan 15,8 puana indi. BETAM, çeyreklik toparlanmanın işgücü daralmasının geçici olabileceğine işaret ettiğini ancak yıllık bazda işgücü hacminin küçülmeye devam ettiğini, çalışabilir nüfus artarken ve ekonomik büyüme pozitifken bu durumun yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

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