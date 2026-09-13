Türkşeker fabrikalara 182 sürekli işçi alacak, kadro dağılımı belli oldu
Türkşeker, bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere toplam 182 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Kadro dağılımına göre şeker fabrikalarına 57 engelli ve 42 eski hükümlü işçi, makine fabrikalarına ise 83 sürekli işçi alınacak.
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere toplam 182 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Türkşeker'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, işçi alımına ilişkin başvuru tarihleri ve kadro dağılımı paylaşıldı.
Kadro dağılımına göre, şeker fabrikalarında çalıştırılmak üzere 57 engelli işçi ve 42 eski hükümlü işçi alınacak. Makine fabrikalarında istihdam edilmek üzere ise 83 sürekli işçi kadrosu açılacak. Böylece Türkşeker'in gerçekleştireceği toplam işçi alımı 182 kişi olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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