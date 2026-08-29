Yargıtay\'dan Bahşiş Hakkında Önemli Karar

Hizmet sektöründe çalışanları ilgilendiren kararda Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, müşterilerden toplanan bahşişlerden bahşiş hakkı bulunmayan personele pay aktarılması için yapılan kesintilerin, işçi ücretinden yapılan kesinti niteliği taşımadığına hükmetti.

Uyuşmazlık, restoranda ortak bahşiş dağıtım modeline itiraz eden kıdemli bir garsonun, ücretlerinin ödenmediğini belirterek işten ayrılmasıyla başladı. Çalışan, kıdem tazminatı, fazla çalışma alacağı, check ücreti, ulusal bayram ve genel tatil alacakları ile yıllık izin ücretlerinin tahsili için İş Mahkemesi'ne başvurdu. İşveren ise çalışanın asgari ücretle istihdam edildiğini ve check ücreti adı altında kesinti yapılmadığını savundu.

İş Mahkemesi, feshin haklı sebebe dayandığına karar verdi; fazla mesai ve tatil alacaklarını kabul etti. Tanıklıklara göre masa başına 20 TL kesinti yapıldığı belirlenerek check ücreti hesabı yapıldı ve dava kısmen kabul edildi. Bölge Adliye Mahkemesi de istinaf talebini reddetti. Kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ilk derece ve istinaf kararlarını bozdu.

Yargıtay kararında, bahşişlerin masa başına belirlenen tutarının bir havuzda toplandığı ve bahşiş almayan diğer çalışanlara aktarıldığı kaydedildi. Bu usulde işçinin kazancından haksız bir kesinti yapıldığından söz edilemeyeceği; çalışanın hak ettiği gerçek bahşişin bu ayırımdan sonra kalan miktar olduğu belirtildi. Ayrıca garsonun bahşiş almadığı dönemlerde de sabit kesinti yapıldığı iddiasının somut verilerle kanıtlanamadığı vurgulandı. Bu nedenle check ücreti talebinin reddedilmesi gerekirken kabul edilmesinin hatalı olduğuna karar verildi.