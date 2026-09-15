Yargıtay\'dan emsal karar, hafta tatili ve fazla mesai ücreti ayrı ayrı ödenmeyecek

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hafta tatilinde yapılan 7,5 saatlik çalışmanın hem hafta tatili hem de fazla mesai ücreti olarak ayrı ayrı hesaplanamayacağına hükmetti.

Karara göre, haftanın 7 günü çalışıldığı kabul edilirse bu çalışma hafta tatili çalışması sayılacak. Ancak aynı süre için iki farklı ücret ödenmeyecek.