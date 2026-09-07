Yargıtay parçalı izinde haklı fesih kapısını kapattı
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin kendi rızasıyla 10 günden kısa sürelerle kullandığı yıllık izinlerin haklı fesih sebebi olmadığına hükmetti. Karar, bu nedenle işverenin yapacağı feshin haklı sayılmayacağını ve işçinin talebiyle parçalanan izinlerin iş akdini sonlandıramayacağını ortaya koydu.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin kendi talebi ve rızasıyla 10 günden kısa süreler halinde kullandığı yıllık izinlerin, iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmek için tek başına yeterli olmadığına hükmetti. Karar, işçinin yıllık iznini parçalı kullanmasının işverene haklı fesih imkanı tanımadığını ortaya koyuyor.
Daireye göre, iznin işçinin isteğiyle bölünmesi ve her parçanın 10 günden kısa olması durumunda, sözleşmenin feshi için geçerli bir sebep oluşmuyor. Bu nedenle işverenin bu gerekçeyle yaptığı fesih haklı nedene dayanmış sayılmayacaktır.
Kaynak: Haber Merkezi
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