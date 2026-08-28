Yeni İmalat Sanayi Destek Paketi - Son Dakika
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Yeni İmalat Sanayi Destek Paketi

Yeni İmalat Sanayi Destek Paketi
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Sanayi Bakanı Kacır, imalat sanayisine 250 milyar TL finansman desteği açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik yeni finansman paketini duyurdu. 250 milyar TL büyüklüğündeki İmalat Sanayi Finansman Desteği ile istihdamını koruyan işletmelerin kredi maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor. Yeni destek kapsamında ocak-haziran dönemindeki istihdam seviyesini temmuz-aralık döneminde de koruyan işletmelere finansman desteği sağlanacak. Bakanlık, kullanılacak kredilerin finansman maliyetinin 12 puanını karşılayacak. Böylece 6 ay anapara ödemesiz ve toplam 36 ay vadeli sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı yüzde 25'e kadar gerileyecek.

Geçtiğimiz yıl tekstil, giyim, deri ve mobilya gibi emek yoğun sektörlerde başlatılan istihdam koruma programı da genişletildi. Yeni düzenlemeyle çalışan başına sağlanan destek 3 bin 500 TL'ye çıkarılırken, büyük işletmeler de programa dahil edildi. Büyük firmalar için kredi limiti 50 milyon TL'den 150 milyon TL'ye yükseltildi. Toplam 250 milyar TL'lik finansman paketi kapsamında işletmelere sabit ve değişken maliyetli kredi seçenekleri sunulacak. Programa başvurular 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Bakan Kacır, desteklerin üretimi ve istihdamı korumaya yönelik olarak sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

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