Savaş çanları çalıyor! Hangardan çıkarıp füze kapasitesini artırdılar

İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, bölgesel gerilimler ve İran ile devam eden müzakereler ışığında, ülkesinin F-35I savaş uçaklarının uçuş menzilini artırdığını ve mühimmat yükünü genişlettiğini açıkladı. Bu kapsamda jetlere ek yakıt tankları takıldığı ve kanatlara dört ilave füze kapasitesi sağlandığı belirtildi. Bu adımın, uçakların havada yakıt ikmali yapmadan daha uzak hedeflere ulaşmasını amaçladığı ifade edildi.

DÜNYADA YALNIZCA İSRAİL FİLOSUNDA VAR

Leiter, söz konusu geliştirmelerin Lockheed Martin ile ortak çalışma sonucu hayata geçirildiğini söyledi. İsrail medyası, bu özel tasarımın dünyada yalnızca İsrail’e ait F-35 filolarında bulunduğunu ve uzun süredir üzerinde çalışıldığını aktardı.

MÜHİMMAT KAPASİTESİ ARTIRILDI

Uzmanlar, bu tür güncellemelerin F-35 gibi beşinci nesil savaş uçaklarının mühimmat ve menzil kapasitesini artırdığını ve genel operasyonel kabiliyeti güçlendirdiğini belirtiyor. Mevcut modernizasyon çerçevesinde F-35’lerin yeni hava-hava ve hava-yer füzeleriyle entegrasyonunun planlandığı ve bu sayede daha geniş görev profiline sahip olacağı belirtiliyor.

Örneğin Meteor gibi uzun menzilli hava-hava füzelerinin entegrasyon testleri sürüyor ve bu, uçakların hava üstünlüğü kabiliyetini artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İsrail’in bu atılımı, bölgesel hava savunma dengeleri ve potansiyel çatışma senaryolarında F-35’lerin rolünü daha da kritik hale getiriyor.