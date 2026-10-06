Van\'dan Doğubayazıt\'a kaçak getirilen 2 ton inci kefaline jandarma el koydu

Van'dan Doğubayazıt'a kaçak getirilen 2 ton inci kefaline jandarma el koyduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak çalışmada, Van'dan Doğubayazıt'a kaçak getirilen 2 ton inci kefali ele geçirildi. Avlanması ve satışı 15 Nisan-15 Temmuz arasında yasak olan koruma altındaki tür için 1 şahsa idari para cezası uygulandı.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak çalışma kapsamında, Van ilinden Doğubayazıt ilçemize kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 2 ton inci kefali ele geçirildi.
15 Nisan – 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması ve satışı yasak olan, nesli tehlike altında bulunan ve koruma altında tutulan inci kefallerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında 1 şahıs hakkında idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen inci kefallerine ilgili mevzuat doğrultusunda işlem yapıldı.
Avlanma yasaklarına uyalım, doğal yaşamı ve su kaynaklarımızı birlikte koruyalım.
Haber: Servet Arslan
Kaynak: Haber Platformu
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