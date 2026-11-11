Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Baki, KADEM temsilcisine iadeiziyaret etti - Son Dakika
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Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Baki, KADEM temsilcisine iadeiziyaret etti

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Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Baki, KADEM temsilcisine iadeiziyaret etti
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Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki, KADEM Ağrı İl Temsilcisi Özlem Çeçen'e iadeiziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede iki kurumun yürütebileceği ortak faaliyetler ve iş birliği imkânları değerlendirildi, Baki ev sahipliği için Çeçen'e teşekkür etti.


Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki, KADEM Ağrı İl Temsilcisi Özlem Çeçen’e iadeiziyarette bulundu.

Ziyarette, iki kurum arasında geliştirilebilecek iş birlikleri ve hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar ele alındı.

Kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Ağrı İl Temsilcisi Özlem Çeçen ile bir araya geldi.

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Baki, KADEM temsilcisine iadeiziyaret etti

ORTAK ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ

Gerçekleştirilen görüşmede, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile KADEM Ağrı İl Temsilciliği arasında yürütülebilecek ortak faaliyetler, iş birliği imkânları ve kurumların birlikte gerçekleştirebileceği çalışmalar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Ziyarette, toplumsal fayda sağlayacak çalışmaların geliştirilmesi ve kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki, nazik ev sahipliği ve misafirperverliğinden dolayı KADEM Ağrı İl Temsilcisi Özlem Çeçen’e teşekkür etti.

Ziyaret, iyi niyet temennileri ve gelecekte gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalara ilişkin değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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