Kadın Emeği Günleri Beşiktaş'ta Başladı - Son Dakika
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Kadın Emeği Günleri Beşiktaş'ta Başladı

Kadın Emeği Günleri Beşiktaş\'ta Başladı
14.06.2025 13:23
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Beşiktaş'ta Kadın Emeği Günleri etkinliği, 1 Temmuz'a kadar devam ediyor. Kadın girişimciler katılıyor.

BEŞİKTAŞ Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kadın iş birliğiyle düzenlenen 'Kadın Emeği Günleri', Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, 1 Temmuz'a kadar, her gün 10.00 – 21.00 saatleri arasında açık olacak. Etkinliğin açılışına katılan Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, "El emeği takılar, dekoratif ürünler ve daha fazlasıyla dayanışma pazarında yer almak isteyen tüm kadın girişimcileri bekliyoruz" dedi.

İBB Kadın ve Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlikte, kadın emeğiyle üretilen birbirinden özel ürünler ziyaretçilerle buluşuyor. Dayanışma ve üretimi teşvik eden el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği pazarda; takılardan dekoratif eşyalara, seramikten keçe ve ahşap ürünlere kadar birçok el yapımı tasarım, kadın girişimciler tarafından hazırlanan stantlarda sunuluyor.

Etkinlikte standı bulunan Ayşegül Kozan Güler, etkinlikten oldukça memnun olduğunu dile getirerek; "Bize çok sürpriz bir gelişme oldu burası. 2 sene önce Dudullu standına katılmıştık. Beşiktaş'ı duyunca koşa koşa geldik. Ben genelde dekorasyon ürünleri, kahve sunum setleri ve tütsülükler yapıyorum. Ürünlerimizi sergilemeye geldik. Burası çok güzel oldu. Lokasyon olarak çok iyi bir nokta. Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekilimiz bize ziyarette bulundu. Kendisine nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer stant sahibi Türkan Esra Altınay ise ürünlerinin yapımına hobi olarak başladığını belirterek "1 yıl boyunca yaptığım mumları yakmaya kıyamadım. Sonra bunları evde saklayacak yer bulamadım. Sonra satmaya karar vererek hobimi işe çevirdim. İşimden istifa ettim. Yaklaşık 3,5 yıldır mum yapıyorum. Evimin bir odasını atölyeye çevirdim" diye konuştu.

Gökşen İşcan ise etkinlikte açtığı standa yoğun ilgi olduğunu söyleyerek "Minik hayvan dostlarımıza kedi-köpek giysisi yapıyorum. Buranın yeri çok güzel. Etkinliğe ilgi yoğun. Beşiktaş Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz, bize böyle bir imkan tanıdığı için. Çok memnunuz ve devamını istiyoruz" dedi.

1 Temmuz gününe kadar sürecek etkinliğe katılmak isteyen Beşiktaşlı kadın girişimciler, hafta içi mesai saatleri içerisinde 0212 319 42 42 (Dahili: 5022) numaralı telefondan; Beşiktaş dışındaki kadın girişimciler ise İBB'ye ait 153 Çözüm Merkezi üzerinden kayıt ve başvuru yaptırabilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kadın Kadın Emeği Günleri Beşiktaş'ta Başladı - Son Dakika

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