Göksun Çayı'na Düşen Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Göksun Çayı'na Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Göksun Çayı\'na Düşen Adam Hayatını Kaybetti
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Pınarbaşı Mahallesi'nde dengesini kaybeden Bilal Kocakaya, Göksun Çayı'na düştü ve hayatını kaybetti.

Olay, Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüyen Bilal Kocakaya, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek Göksun Çayı’na düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan Kocakaya’nın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Göksun Çayı'na Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Kocakaya’nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu

Kahramanmaraş, Acil Durum, Güvenlik, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika Kahramanmaraş Göksun Çayı'na Düşen Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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