Kaçan Motosiklet Sürücüsü Aranıyor

Yaralanan E.K. hastaneye kaldırılırken, kazanın ardından yaralıya yardım etmeden olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Elbistan ilçesine bağlı Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki yaya geçidini kullanarak yolun karşı tarafına geçmeye çalışan E.K. isimli yaşlı adama seyir halindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybederek asfalt zemine düşen yaşlı adam yaralandı.

Kazanın ardından yaralıya yardım etmek yerine olay yerinden uzaklaşan motosiklet sürücüsü kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı E.K., ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı, cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde motosikletin yaşlı adama çarptığı ve sürücünün olay yerinde durmadan uzaklaştığı anlar yer aldı.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak kaçan motosiklet sürücüsünün kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Muhammet Özer