Kahramanmaraş Dulkadiroğlu\'nda ziraat yangını kontrol altına alındı

Edinilen bilgilere göre, saat 13.15 sıralarında Dereli Mahallesi’nde ziraat alanında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 ilk müdahale aracı, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 helikopter itfaiye ve diğer kurumlara ait su tankerleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi saat 13.20’de başlarken, alevler saat 14.30 itibarıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgede hava sıcaklığının 28 derece, rüzgarın ise saatte 19 kilometre hızla estiği kaydedildi.

Yangına toplam 32 personelin müdahale ettiği, çalışmalarda 4 itfaiye ekibinin de görev aldığı belirtildi.

Haber: Muhammet Özer