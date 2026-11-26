Kahramanmaraş narkotik operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı, 7 kişi serbest bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta 24 Kasım 2026'da eş zamanlı düzenlenen narkotik operasyonunda yakalanan 18 şüpheli ve cezaevindeki 5 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 24 Kasım 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan 18 şüpheli ile daha önce cezaevinde bulunan 5 kişi, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 16’sı tutuklanırken, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler, uyuşturucu kullanımına yönelik aparatlar ve suç unsurları ele geçirildi.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu
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