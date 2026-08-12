Kahramanmaraş\'ta Araçta Mahsur Kaldılar

Edinilen bilgilere göre, Sadıklı Mahallesi’nde seyir halindeki araç, henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıktı. Araçta bulunan baba ve kızı mahsur kalırken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden güvenli şekilde çıkarılan baba ve kızının gerekli sağlık kontrolleri yapıldı. Sağlık durumlarının kontrol edilmesinin ardından iki kişi güvenli bir bölgeye sevk edildi.

Haber: Muhammet Özer